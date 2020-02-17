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Общество

Тренера проекта «Лига дворового футбола» наградили на фестивале спорта «Русская зима»

Фото: управление информационной политики администрации Псковской области

По итогам фестиваля спорта «Русская зима» отмечены 25 лучших дворовых тренеров России, в их числе есть и Вадим Прянишников - представитель Псковской области (проект «Лига дворового футбола»). Фестиваль проходил с 14 по 16 февраля в Ленинградской области, в его рамках были подведены итоги реализации зимнего этапа партийного проекта «Детский спорт» («Единая Россия»). Участники делились опытом организации спортивного досуга детей зимой, а также рассказали об организации спортивного досуга на дворовых площадках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото: управление информационной политики администрации Псковской области

Трехкратная олимпийская чемпионка, координатор партийного проекта «Детский спорт», депутат Государственной Думы ФС РФ Ирина Роднина вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко поприветствовали участников фестиваля. В мероприятии также принял участие председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. Областной парламент представлял депутат Александр Русских.

«Мы хотим, чтобы буквально каждый ребенок имел возможность участвовать в соревнованиях, чтобы он сам мог для себя определить – хочет ли он стать олимпийским чемпионом или просто заниматься спортом», - сказала Ирина Роднина.

Ранее проект «Лига дворового футбола» завоевала статуэтку в номинации «Команда 2018» общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019».

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