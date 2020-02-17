Пять кандидатов на пост главы Печорского района прошли регистрацию в ТИК

13:10, 17 февраля 2020, ПАИ

Пять кандидатов на пост главы Печорского района прошли регистрацию в муниципальной территориальной избирательной комиссии 17 февраля, сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации председатель ТИК Нина Круглова.

Так, регистрационные удостоверения вручили самовыдвиженцу Виктору Мишину, Сергею Тарасику (выдвинут от партии «Единая Россия»), Игорю Романову (идет на выборы от «Партии Роста») и Алексею Марочкину (ЛДПР).

Нина Круглова рассказала, что на торжественной церемонии вручения удостоверений, которая проходила в зале районной администрации, не смог присутствовать Дмитрий Богатырев (КПРФ). Кандидат в настоящее время находится в лечебном учреждении в связи с тем, что получил травму при падении с лестницы на строительной площадке 14 февраля.

«По Виктору Широбокову решение примем 18 февраля», — продолжила Нина Круглова. По ее словам, это связано с тем, что в поступивших в ТИК от Виктора Широбокова документах были выявлены недочеты. «При оформлении протокола при выдвижении были нарушены нормы законодательства, не все данные вписаны», — пояснила она.

Кроме этого, высшее учебное заведение, которое закончил Виктор Широбоков, не подтвердило, что ему выдавался диплом в 1992 году. «И на сегодняшний день не было ответа на запрос по Широбокову от налоговой. А это самое главное», — добавила председатель ТИК.

Нина Круглова отметила, что 14 февраля Виктор Широбоков был извещен о выявленных нарушениях.

Досрочные выборы главы Печорского района состоятся 5 апреля. Пост главы стал вакантным после того, как его покинул Дмитрий Сопотов.