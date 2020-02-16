0
21:47
Появилось видео с места ДТП с удиравшим от обидчика жителем Пскова
19:10
Убегавшего от обидчика мужчину сбила машина на улице Пскова
16:11
Усиление ветра прогнозируют синоптики в Псковской области
14:30
В Великолукском районе в лесу ищут подростка
18:37
Нашествие волков: На хищников пожаловались жители Печорского района
14:36
Появилось видео с места массовой аварии на Ленинградском шоссе под Псковом
14:22
Виновный в ДТП под Псковом водитель мог быть пьян в момент столкновения
Еще новости
Происшествия

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразилась россиянка

На круизном лайнере в Японии коронавирусом заразилась россиянка, передает ТАСС.

Женщину в ближайшее время доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.

Ранее появилась инфорация, что на круизном лайнере Diamond Princess у пассажиров выявили заражение коронавирусом. Судно находилось на карантине у японского порта Йокогама. Общее количество зараженных среди пассажиров и членов экипажа составило 454 человека. Это жители разных стран, отправившиеся на отдых.

По данным на 17 февраля жертвами коронавируса в странах мира стали около 1800 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Около 1800 человек скончались из-за нового коронавируса в Китае Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания китайским коронавирусом в России не выявлено Эксперт: 30% населения Земли может заразиться коронавирусом Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Европе 1523 человека умерли из-за китайского коронавируса Около 1400 жизней унес коронавирус в Китае В инфекционную больницу из центра для эвакуированных под Тюменью доставили еще одного человека Эксперт: Вызванное новым коронавирусом заболевание нельзя считать пневмонией Врач инфекционист рассказала о готовности Псковской области противостоять коронавирусу Данные о завышении цен на медицинские маски и лекарства в Псковской области передадут Владимиру Путину
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Появилось видео с места ДТП с удиравшим от обидчика жителем Пскова
16 февраля 2020
Появилось видео с места ДТП с удиравшим от обидчика жителем Пскова
Убегавшего от обидчика мужчину сбила машина на улице Пскова
16 февраля 2020
Убегавшего от обидчика мужчину сбила машина на улице Пскова
Усиление ветра прогнозируют синоптики в Псковской области
16 февраля 2020
Усиление ветра прогнозируют синоптики в Псковской области
В Великолукском районе в лесу ищут подростка
16 февраля 2020
В Великолукском районе в лесу ищут подростка
Нашествие волков: На хищников пожаловались жители Печорского района
15 февраля 2020
Нашествие волков: На хищников пожаловались жители Печорского района
Появилось видео с места массовой аварии на Ленинградском шоссе под Псковом
15 февраля 2020
Появилось видео с места массовой аварии на Ленинградском шоссе под Псковом
Виновный в ДТП под Псковом водитель мог быть пьян в момент столкновения
15 февраля 2020
Виновный в ДТП под Псковом водитель мог быть пьян в момент столкновения
«Все притормозили, а он так и пошел в лоб»: Очевидец рассказал о ДТП под Псковом
15 февраля 2020
«Все притормозили, а он так и пошел в лоб»: Очевидец рассказал о ДТП под Псковом

Идет загрузка...