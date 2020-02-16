Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразилась россиянка

13:30, 17 февраля 2020, ПАИ

На круизном лайнере в Японии коронавирусом заразилась россиянка, передает ТАСС.

Женщину в ближайшее время доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.

Ранее появилась инфорация, что на круизном лайнере Diamond Princess у пассажиров выявили заражение коронавирусом. Судно находилось на карантине у японского порта Йокогама. Общее количество зараженных среди пассажиров и членов экипажа составило 454 человека. Это жители разных стран, отправившиеся на отдых.

По данным на 17 февраля жертвами коронавируса в странах мира стали около 1800 человек.