Около 1800 человек скончались из-за нового коронавируса в Китае

07:00, 17 февраля 2020, ПАИ

1 тысяча 770 человек скончались в результате вызванного коронавирусом заболевания в Китае. Как пишет ТАСС, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,5%.

Число зараженных уже превысило 70,5 тыс. человек. В настоящее время 10,8 тыс. инфицированных выздоровели, а более 10,6 тыс. заразившихся в КНР находятся в тяжелом состоянии. Под наблюдением специалистов в Китае находятся свыше 150,5 тыс. жителей, имевших тесный контакт с зараженными.

По данным эксперта Всемирной организации здравоохранения, 30% населения Земли может заразиться коронавирусом.

В Псковской области разработан план по предотвращению распространения вируса на территории региона, подписанный губернатором.