Колокол в Сквере Народовластия в Пскове планируют установить весной

15:16, 20 февраля 2020, ПАИ

Колокол, который украсит Сквер Народовластия в Пскове, планируют установить до начала лета. Об этом сообщил псковский кузнец Владимир Беженар на пресс-конференции 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, колокол по проекту архитектора Владимира Шуляковского уже готов, и планируется, что гости города и сами псковичи смогут увидеть его уже через пару месяцев.

27 марта 2019 года парковой зоне в границах улиц Леона Поземского, Труда и Волкова было присвоено наименование «Сквер Народовластия». Такое решение приняла Псковская гордума по предложению депутатов областного Собрания в год 25-летия регионального парламента. Депутаты также приняли решение высадить новые деревья и установить в память об истории народовластия символ вечевого колокола.