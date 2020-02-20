Игорь Сопов не намерен привносить свой опыт политтехнолога в работу облизбиркома

13:59, 20 февраля 2020, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов не намерен привносить свой политтехнолога в работу облизбиркома. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 20 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Никакого опыта работы политтехнологм, который у меня имеется за плечами, я привносить в работу избиркома не намерен», — подчеркнул он. Он напомнил, что работа избирательной комиссии определяется соответствующим законодательством.

27 декабря 2019 года члены Избирательной комиссии Псковской области избрали Игоря Сопова председателем облизбиркома.

В Санкт-Петербурге Игорь Сопов известен как учредитель петербургского GR-клуба. С декабря 2018 года по март 2019 года работал советником губернатора Псковской области.