Закон о расширении программы материнского капитала приняла Госдума

15:21, 20 февраля 2020, ПАИ

В Госдуме приняли закон о расширении программы маткапитала. 466 тысяч 617 рублей получат семьи, где родился или был усыновлен первый ребенок с 1 января 2020 года. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей размер выплаты составит 616 тысяч 617 рублей, передает ТАСС.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка и увеличить размер выплаты для семей с 2-мя детьми. Были также внесены поправки ко второму чтению законопроекта о возможности направления средств на строительство дома на садовом участке. Нижняя палата проголосовала за принятие данных поправок.

Закон продлевает действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года. Кроме того, выплаты будут индексироваться каждый год. Срок выдачи сертификата сокращается с 15 до 5 дней. Сокращается также срок выдачи средств маткапитала с 30 до 10 дней. Получить маткапитал вправе также и единственный усыновитель ребенка – отец, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года.