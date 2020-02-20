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Общество

ФОТОФАКТ: В Зеленом театре Пскова разбирают сцену

Фото Дарьи Хватковой

В Пскове в Зеленом театре приступили к сносу старых конструкций концертной площадки. Данный театр под открытым небом в 2020 году будет реконструирован.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в интервью ПАИ отмечал, что крупнее зала в Пскове нет и это отличная площадка для выступления коллективов. Давно назрел вопрос о реконструкции театра, полы на сцене, к примеру, приходилось перед каждым мероприятием зашивать листами фанеры, ликвидируя все новые и новые дыры. На месте старой сцены появится другая, большая и с современным оборудованием.

Работы планируется завершить к маю 2020 года.

Сейчас в парке работает бригада строителей, они приступили к сносу сцены, козырька над ней, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

  • Демонтаж Зеленого театра
    Фото: Дарья Хваткова
  • Демонтаж Зеленого театра
    Фото: Дарья Хваткова
  • Демонтаж Зеленого театра
    Фото: Дарья Хваткова
  • Демонтаж Зеленого театра
    Фото: Дарья Хваткова
  • Демонтаж Зеленого театра
    Фото: Дарья Хваткова
  • Демонтаж Зеленого театра
    Фото: Дарья Хваткова
  • Демонтаж Зеленого театра
    Фото: Дарья Хваткова
  • Демонтаж Зеленого театра
    Фото: Дарья Хваткова
  • Демонтаж Зеленого театра
    Фото: Дарья Хваткова

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