Документальный фильм о разведчиках бригады спецназа покажет ГТРК «Псков»

20:28, 21 февраля 2020, ПАИ

Документальный фильм, получивший название «Судьба специального назначения», увидят зрители ГТРК «Псков». Это лента о 25 разведчиках Псковской бригады армейского спецназа, 20 лет назад погибших в районе населенного пункта Харсеной в Чеченской республике.

Как рассказали Псковскому агентству информации в телекомпании, в документальный фильм вошли уникальные кадры из видеоархивов семей бойцов, фотографии. Выжить в том бою удалось только двум разведчикам — их приняли за погибших. Один из них дал интервью журналистам. Включены в картину и интервью родственников псковских разведчиков.

Лента выйдет на канале «Россия 24» в пятницу, 21 февраля, в 21.00 и в воскресенье, 23 февраля, в 13.00. На канале «Россия 1» в субботу, 22 февраля, в 8.00.

21 февраля в Пскове прошли траурные мероприятия в память о разведчиках. Фоторепортаж смотрите здесь >>>.