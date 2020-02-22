Жительница Псковского района лишилась денег после телефонного разговора с незнакомцем

12:19, 22 февраля 2020, ПАИ

29-летняя жительница Псковского района обратилась в полицию в надежде найти незнакомца, по вине которого она лишилась денег. Как рассказали псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина уведомил собеседницу о том, что в этот самый момент злоумышленники пытаются снять с ее банковской карты деньги. И сразу же предложил помощь в остановке любых мошеннических операций. Но для этого женщине следовало назвать некоторые данные. Доверчивость стоила псковичке 7 тысяч рублей, именно столько было списано с ее карты после того как она сообщила требуемые данные своему «спасителю».

Возбуждено уголовное дело.

В ведомстве добавили, что это не единственный случай за последние дни. Так, в Великих Луках в полицию за помощью обратился местный житель. С его карты списали 10 тысяч рублей.

Представитель Центробанка России в проекте ПАИ-live подчеркивали, что сотрудники банковских организаций не звонят держателям карт и не запрашивают данные по телефону. Если вам дозвонился незнакомец и уточняет данные о номере счета, паспортных данных, спрашивает код с обратной стороны карты, следует положить трубку и сообщить о таком звонке в свой банк.