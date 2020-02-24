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Общество

Фильм «Лед 2» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

Мелодрама «Лед 2» собрала в российском прокате 1 млрд 6 млн рублей рублей. За 4 дня фильм собрал 298,4 млн рублей, передает ТАСС.

С 14 февраля фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрал рекордную сумму. Мелодрама стала продолжением картины «Лед», вышедшей на экраны в 2018 году. Вторая часть рассказывает о судьбе фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы. Главные роли сыграли Александр Петров и Аглая Тарасова.

Первая часть фильма собрала 1 млрд рублей спустя 12 дней, а ее итоговые сборы составила около 1 млрд 446 млн рублей.

Второе место заняла комедия «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», которая за 4 дня собрала 250,2 млн рублей. Третью строчку занял боевик «Джентльмены», который собрал 246,5 млн рублей.

Фильм «Холоп», снятый в Псковской области, собрал в российском прокате свыше 3 млрд рублей.

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