Снятый в Псковской области «Холоп» собрал в российском кинопрокате более 3 млрд рублей
Фильм «Холоп» стал первой отечественной картиной, собравшей более 3 млрд рублей в российском прокате, пишет ТАСС.
Кинолента Клима Шипенко вышла в прокат 26 декабря 2019 года. Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин и Александр Самойленко.
О съемках фильма «Холоп» рассказал псковский актер массовых сцен, а также актриса Ольга Дибцева. Съемочную площадку фильма в Псковской области посетили создатели программы «Привет, Андрей».