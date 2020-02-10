0
13:41
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
12:42
Коноплю и снотворный мак разрешили выращивать в России
12:12
Пскович вышел в финал специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России»
11:31
6 новостроек в Пскове покажут будущим новоселам
11:02
Представители Псковской области не прошли в финал конкурса «Лидеры России»
10:40
«Крики и ругань до пяти утра»: Псковичка добивается решения вопроса с кальянной на Октябрьском проспекте
09:50
Митрополит Тихон: Благоустройство Псковской области важно для всей России
Еще новости
Общество

Снятый в Псковской области «Холоп» собрал в российском кинопрокате более 3 млрд рублей

Фильм «Холоп» стал первой отечественной картиной, собравшей более 3 млрд рублей в российском прокате, пишет ТАСС.

Кинолента Клима Шипенко вышла в прокат 26 декабря 2019 года. Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин и Александр Самойленко.

О съемках фильма «Холоп» рассказал псковский актер массовых сцен, а также актриса Ольга Дибцева. Съемочную площадку фильма в Псковской области посетили создатели программы «Привет, Андрей».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
10 февраля 2020
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
Коноплю и снотворный мак разрешили выращивать в России
10 февраля 2020
Коноплю и снотворный мак разрешили выращивать в России
Пскович вышел в финал специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России»
10 февраля 2020
Пскович вышел в финал специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России»
6 новостроек в Пскове покажут будущим новоселам
10 февраля 2020
6 новостроек в Пскове покажут будущим новоселам
Представители Псковской области не прошли в финал конкурса «Лидеры России»
10 февраля 2020
Представители Псковской области не прошли в финал конкурса «Лидеры России»
«Крики и ругань до пяти утра»: Псковичка добивается решения вопроса с кальянной на Октябрьском проспекте
10 февраля 2020
«Крики и ругань до пяти утра»: Псковичка добивается решения вопроса с кальянной на Октябрьском проспекте
Митрополит Тихон: Благоустройство Псковской области важно для всей России
10 февраля 2020
Митрополит Тихон: Благоустройство Псковской области важно для всей России
Жилой дом сгорел в Красногородске
10 февраля 2020
Жилой дом сгорел в Красногородске

Идет загрузка...