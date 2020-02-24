Михаил Ведерников вручил юбилейные медали ветеранам ВОВ в Дно

14:04, 24 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил ветеранам ВОВ юбилейные медали. Торжественная церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» состоялась в Дно 24 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В мероприятии приняли участие 12 ветеранов ВОВ, а также их родственники, члены военно-патриотических движений из числа молодежи и должностные лица района.

«Мне выпала большая честь именно в этот день вручить вам юбилейные медали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне», - отметил губернатор, поблагодарив ветеранов за военный подвиг и труд по восстановлению Дновского района и других районов Псковской области после войны.

Михаил Ведерников также отметил, что будет сделано все возможное для того, чтобы привести инфраструктуру в порядок.

«В прошлом году построили школу, частично провели ремонт больницы, будем делать дороги, инвесторов привлекать сюда», - рассказал губернатор, добавив, что это позволит молодежи оставаться и вносить свой вклад в развитие родной земли.

В завершении выступления Михаил Ведерников пожелал ветеранам здоровья, и поздравил с предстоящим праздником 75-летия победы.

Сегодня, 24 февраля, в Дно отмечают 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.