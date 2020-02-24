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Общество

Новый спорткомплекс может появиться в Дно

Новый спортивный комплекс может появиться в Дно. Речь о нем зашла на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с активом района 24 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Выезжая в районы, я делаю такие встречи, чтобы обсудить проблемы, а главное иметь обратную связь», - открыл мероприятие глава региона.

Жители поселка обратили внимание – имеющийся спортивный комплекс не ремонтировался с 1995 года, и сегодня нуждается в особом внимании. «Это единственное сооружение, в котором проводятся все соревнования в районе, ничего под крышей у нас больше нет, но и крыша там течет. Отсутствует нормальная вентиляция, в помещениях было -5 в холодную зиму», - пожаловались местные жители.

В мечтах у дновцев – современный многофункциональный зал, хорошо бы еще и с бассейном.

«Можно попытаться в 2021 году получить средства с помощью партпроектов «Единой России», - сказал глава региона и добавил, что глава района заявил 24 февраля о принятом решении стать сторонником партии «Единая Россия». «Хорошо, что глава нацелен на развитие района. Поэтому я думаю, что у Дно есть все шансы получить Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Нужно уже готовить заявку и искать место, где этот объект разместить», - сказал Михаил Ведерников.

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