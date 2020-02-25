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Общество

Женщина погибла в результате пожара в своем доме в Пушкиногорском районе

61-летняя жительница деревни Шмотки Велейской волости Пушкиногорского района погибла в результате пожара в своем доме 24 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 8:39. Дом размером 7х10 метров выгорел изнутри полностью. Погибшую хозяйку дома обнаружили пожарные. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

22 февраля в той же волости – в деревне Алуферово – из-за пожара погиб 70-летний мужчина.

25 февраля в 3:31 в деревне Череха Псковского района выгорело бесхозное строение. Внутри был обнаружен погибший мужчина, личность которого устанавливается.

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