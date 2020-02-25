Псковские храмы из списка ЮНЕСКО покажут на выставке в Париже

10:19, 25 февраля 2020, ПАИ

Псковские храмы из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО представят на мультимедийной выставке в Париже с 18 марта по 19 апреля, сообщается на портале международного культурного проекта «Русские сезоны».

Посетители выставки смогут познакомиться с псковской школой зодчества, а также с каждым из десяти храмов, включенных в список ЮНЕСКО. Кроме этого, создатели выставки уделят внимание православным легендам Псковской области.

Отмечается, что будут использоваться 3D-модели, проекционные стенды, интерактивная книга и сенсорные экраны. Также специально для выставки созданы макеты Псковского кремля, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и церкви Богоявления с Запсковья.

Мультимедийную выставку «Всемирное наследие ЮНЕСКО. Псковские храмы» организовали международный культурный проект «Русские сезоны» совместно с Патриаршим советом по культуре.

10 памятников древнего Пскова были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года.