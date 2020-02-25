«Мы не хотим быть заложниками национального парка»: Жители Себежского района просят провести референдум

12:43, 25 февраля 2020, ПАИ

Жители Себежского района обратились к губернатору Псковской области и членам комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы с просьбой о проведении референдума в целях решения земельных вопросов из-за вхождения территории районного центра в состав национального парка «Себежский». 25 февраля жители Себежа встретились с членами комитета Государственной Думы перед проведением выездного заседания, и поделились опытом многолетних попыток получить разрешение на строительство жилья в родных для них краях, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Так, Ольга Шедловская рассказала, что на протяжении 10 лет ведет переписку, чтобы получить разрешение на строительство на выделенном участке. «Но получили отказ, так как данный участок находится в зоне охраняемой территории. Более того, в отношении данного участка Росреестр провел проверку и хотел привлечь нас к административной ответственности за неиспользование участка», - поделилась она и добавила, что истекает срок аренды земли и семья не знает, что им делать дальше, ведь все эти годы они исправно платили за аренду в надежде обзавестись своим домом.

Алексей Шевчук, сейчас он предприниматель, а в прошлом военный, посетовал, что его дети и внуки не хотят оставаться в районе. «У меня в собственности есть земля, но строиться я не могу», - сказал он. Не могут, по его словам, строиться и местные власти, например, здание бассейна или спортивного комплекса.

«Нас всех загнали в угол», - подчеркнул местный житель и высказал предложение о проведении референдума.