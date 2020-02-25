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Общество

Михаил Ведерников заявил о необходимости постройки современных очистных сооружений в Себеже

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости возведения в Себеже современных очистных сооружений. На данный момент их их, и стоки в Себежское озеро уходят фактически стихийно. Эту проблему глава региона поднял во вторник, 25 февраля, на совместной встрече депутатов комитета по природным ресурсам, собственности  и земельным отношениям Госдумы, представителей Минприроды РФ, руководства нацпарка «Себежский» с жителями Себежского района, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«На сегодняшний день в Себежское озеро сливается все, что только можно. Потому что по закону на территории природоохранной зоны нацпарка очистные сооружения построить нельзя. Понятно, что возить это в другой район тоже никто не будет, все будет происходить, как происходило. Надо принимать те реалии, которые сегодня есть, и работать с ними», - сказал глава региона.

 «Необходимо разработать жесткие экологические требования, вместе с федеральным центром поработать, чтобы очистные сооружения по последнему слову техники нам дали построить!» - заявил он.

Михаил Ведерников отметил, что если очистных сооружений не будет, то стоки рано или поздно приведут к тому, что нанесут непоправимый ущерб нацпарку.

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