Михаил Ведерников заявил о необходимости постройки современных очистных сооружений в Себеже

12:46, 25 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости возведения в Себеже современных очистных сооружений. На данный момент их их, и стоки в Себежское озеро уходят фактически стихийно. Эту проблему глава региона поднял во вторник, 25 февраля, на совместной встрече депутатов комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы, представителей Минприроды РФ, руководства нацпарка «Себежский» с жителями Себежского района, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«На сегодняшний день в Себежское озеро сливается все, что только можно. Потому что по закону на территории природоохранной зоны нацпарка очистные сооружения построить нельзя. Понятно, что возить это в другой район тоже никто не будет, все будет происходить, как происходило. Надо принимать те реалии, которые сегодня есть, и работать с ними», - сказал глава региона.

«Необходимо разработать жесткие экологические требования, вместе с федеральным центром поработать, чтобы очистные сооружения по последнему слову техники нам дали построить!» - заявил он.

Михаил Ведерников отметил, что если очистных сооружений не будет, то стоки рано или поздно приведут к тому, что нанесут непоправимый ущерб нацпарку.