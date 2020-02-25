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Общество

Председатель комитета Госдумы высказался за объединение практики аналогичных Себежу земельных споров в регионах

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев на встрече с жителями Себежского района 25 февраля заявил о необходимости объединения практики различных регионов России, в которых население сталкивается с проблемами выделения земельных участков или проживания в границах особо охраняемых территорий. В Псковской области такие трудности испытывают жители Себежа, который стал частью нацпарка. Для обсуждения возможных путей решения вопроса в регион прибыли члены комитета Госдумы, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я не скрою, что сюда ехал с большим интересом. Я сам избирался от Иркутской области и такая проблема там одна из тех, с которой сталкиваются местные жители, - не могут землю выделить многодетным. Я не скрою, что мы пытались преодолеть ситуацию, я недавно внес законопроект, но пока все это натыкается на наших коллег, которые защищают природу», - сказал Николай Николаев.

Он уточнил, что за любовью к природе не стоит забывать о человеке. «В подобных спорных ситуациях против высказываются те, кто здесь не проживает», - отметил глава комитета.

В настоящее время жители Себежа не могут получить разрешение на строительство домов на собственных земельных участках — все это жестко регламентировано законом, так как земли входят в состав национального парка.

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