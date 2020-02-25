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Общество

Организатор закрытой зоозащитниками в Пскове выставки кошек вновь набирает животных

Организатор закрытой зоозащитниками в Пскове контактной выставки кошек вновь набирает животных, сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита».

Отмечается, что в интернете появились объявления от этого молодого человека с содержанием «Куплю/возьму кошек». «Убедительная просьба к заводчикам, к хозяевам питомников, ко всем людям, кто отдает или по бросовой цене продает породистых животных или котов, похожих на породистых животных, — пожалейте своих питомцев! Ни за какие деньги или сладкие рассказы не отдавайте этому человек или его помощнику (высокий парень) никого!» — рассказали в «Зоозащите» и добавили, что в противном случае животных ожидают мучения.

Организатор выставки кошек уже несколько раз звонил в «Зоозащиту» с вопросом, когда он сможет забрать изъятых у него в Пскове кошек, отмечая, что готов оплатить все расходы на их содержание и лечение.

Псковские зоозащитники подчеркнули, что сделают всё возможное, чтобы бывший владелец питомцев не только не смог вернуть их, но и не смог вообще заниматься подобной деятельностью.

Контактная выставка кошек проходила в Пскове с 5 по 12 января. В связи с тем, что животные выглядели больными и измученными, а условия содержания не соответствовали нормам, они были изъяты зоозащитниками и правоохранительными органами.

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