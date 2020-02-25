Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам

15:12, 25 февраля 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов убежден, что на принятии решения главой Дновского района Михаилом Шауркиным стать сторонником «Единой России» сказался полученный опыт работы и отсутствие поддержки со стороны партии «Яблоко», которой тот был выдвинут на выборы.

«Уже несколько месяцев прошло с того времени, как закончилась избирательная кампания в Дновском районе по выборам главы района. Я думаю, что за это время избранный глава Михаил Николаевич Шауркин понял, какие возможности имеют политические партии по поддержке действующей муниципальной власти. Он был выдвинут от партии «Яблоко» на выборах, и за этот короткий промежуток времени нахождения на посту руководителя района он не получил никакой серьезной поддержки, самое главное, что не увидел никакой перспективы», - сообщил Псковскому агентству информации Александр Котов.

По его словам, партия «Единая Россия» обладает большинством практически во всех муниципальных образованиях, в представительных органах, в Псковском областном Собрании. «И это такая серьезная мощная сила, с помощью которой можно многого добиваться и многое решать. Став сторонником «Единой России», он получает доступ к нашим партийным инструментам», - добавил спикер регионального парламента.

«Депутаты от «Единой России», принимая бюджет на очередной финансовый год, как федеральный, так и региональный, имеют возможность предусмотреть денежные средства на реализацию тех или иных партийных проектов и, соответственно, оказать помощь и поддержку тем главам, которые сегодня видят развитие своих районов, которые выступают с соответствующими заявками на региональном уровне. Я думаю, что решение о вступлении в сторонники «Единой России» Михаилом Шауркиным продиктовано именно этими условиями», - сказал Александр Котов.

Он заверил, что главе района будет оказываться всяческая поддержка. «Сразу хочу оговориться, чтобы не было превратного представления, - независимо от того, от какой партии были избраны главы наших муниципальных районов, они все получают минимальное бюджетное финансирование, поскольку у нас существует методика, по которой выстраиваются межбюджетные отношения. Все что касается дополнительного финансирования – реализация тех или иных проектов, программ – это, конечно, только с помощью поддержки регионального отделения политической партии «Единая Россия», - добавил председатель Собрания.

Михаил Шауркин заявил о желании стать сторонником партии «Единая Россия» 24 февраля.