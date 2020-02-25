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Общество

Прощание с педагогом детской музыкальной школы состоится 26 февраля в Великих Луках

В Великих Луках 26 февраля пройдет прощание с педагогом детской музыкальной школы № 1 Галиной Прищепа. Церемония отпевания состоится в 13:15 в Казанской церкви, передает «Великолукская правда. Новости».

Долгие годы Галина Прищепа работала в музыкальной школе, где воспитала большое количество учащихся, многие из которых в дальнейшем стали профессионалами. Большой вклад Галина Николаевна внесла в развитие музыкальной культуры Великих Лук, вела концертно-просветительскую деятельность в качестве солистки, а также являлась инициатором проведения концертов талантливых учеников.

Педагог погибла в аварии 24 февраля в Новосокольническом районе.

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