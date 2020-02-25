Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео

18:21, 25 февраля 2020, ПАИ

История, которая произошла с псковским блогером Владом Фокиным, получила большую огласку. Накануне его не пустили в ночной клуб, объясняя это тем, что инвалиду, - Влад передвигается в инвалидном кресле, - могут случайно навредить другие отдыхающие. А затем прозвучала другая причина - пускают именно в этот вечер только по клубным картам. Но, как было выяснено спустя полчаса друзьями блогера, это правило распространяется не на всех.

После публикации видео на Youtube общественность разделилась на два лагеря: кто-то поддерживает Влада и считает, что этому клубу следует объявить бойкот, а кто-то уверен, что блогер и сам нарушил правила, когда начал съемку в заведении без разрешения администрации.

От Влада в комментариях стали требовать удалить снятый ролик.

За комментариями Псковское агентство информации обращалось в администрацию клуба, но получить разъяснения не удалось. Сам Влад Фокин отметил, что извинения ему не нужны и он просто хочет, чтобы заведение было доступным для людей с ограниченными возможностями.