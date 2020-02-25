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Общество

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Хорватии, Австрии, Румынии и Швейцарии

Случая заражения китайским коронавирусом зафиксированы в Хорватии, Австрии, Румынии и Швейцарии, пишет «Коммерсант».

В австрийском городе Тироль обнаружили двоих зараженных, в швейцарском кантоне Тичино — один. Также зараженным оказался житель Загреба, который недавно вернулся из итальянского Милана.

В Италии – эпицентре распространения коронавируса в Европе – к вечеру 25 февраля число зараженных превысило 300 человек, при этом 10 человек скончались.

В Китае из-за коронавируса умерли более 2 тысяч 660 человек, а количество инфицированных превысило 77,6 тыс.

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