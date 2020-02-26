Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков - Скангали» запускается 29 февраля

14:40, 26 февраля 2020, ПАИ

Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков — Пыталово — Скангали» запускается 29 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Поезд отправится с железнодорожного вокзала Пскова в 20:58. По пути состав ожидают следующие остановки: Псков туристический, Череха, остановочный пункт на 286-ом км, Стремутка, остановочный пункт на 294-ом км, Черская, остановочный пункт на 303-ем км, остановочный пункт на 308-ом км, Дуловская, Щепец, Остров, остановочный пункт на 332-ом км, Брянчаниново, остановочный пункт на 345-ом км, остановочный пункт на 349-ом км, Ритупе, остановочный пункт на 359-ом км, Пыталово, Белкино, Пундури, остановочный пункт на 391-ом км.

В Скангали поезд прибудет в 0:25. 1 марта поезд отправится в обратном направлении с теми же остановками. Отправление от вокзала Скангали – в 3:30, прибытие в Псков – в 7:07.

Поезд будет ходить по субботам, воскресеньям и понедельникам, в обратном направлении – по воскресеньям, понедельникам и вторникам.

Договоренность о возможности запуска пригородного железнодорожного сообщения «Псков - Пыталово - Скангали» через Остров в 2020 году была достигнута областными властями 6 сентября 2019 года.

В комитете добавили, что также меняется схема движения пригородных поездов по маршруту «Псков - Дно». 2 марта из Дно поезд будет отправляться в 8:35 и прибывать в Псков в 11:14. Из Пскова в Дно - в 17:23 с прибытием в Дно в 20:08. В зимний период, с 14 марта по 29 апреля и с 1 ноября по 31 декабря, движение по этому маршруту по субботам и воскресеньям отменяется.