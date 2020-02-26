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Общество

Псковский храм Косьмы и Дамиана с Примостья отреставрируют до 2023 года

До 2023 отреставрируют псковский храм Косьмы и Дамиана с Примостья. На восстановление памятника истории и культуры уйдет свыше 70 млн рублей, передает ТАСС.

25 ноября 2022 года должны завершится работы по реставрации. Начальная цена контракта 71 млн 64 тысячи рублей. Государственным заказчиком выступило федеральное государственное казенное учреждение «Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

В 2019 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО комитет международной организации включил 10 церквей Псковской школы архитектуры, и данный храм в их числе.

Церковь была построена в середине 15 века. Тогда на месте сгоревшей деревянной установили каменную церковь. В годы Великой Отечественной войны храм получил повреждения во время бомбежки и был сожжен. К его восстановлению приступили в 1950-е годы. Спустя 10 лет внешний вид храма был приведен в порядок, внутри работы продолжались на протяжении долгих лет. Для прихожан храм открылся только в 2008 году.

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