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Общество

Кандидатуру для назначения членом Избиркома Псковской области согласовали депутаты

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания согласовали кандидатуру начальника юридического отдела муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Галины Дроздовой для назначения членом облизбиркома с правом решающего голоса.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, кандидатуру Галины Дроздовой предложило областное отделение «Всероссийского общества инвалидов». Решение о назначении депутаты примут тайным голосованием на сессии регионального парламента 27 февраля.

Вакантное место в облизбиркоме появилось после того, как депутаты Псковского областного Собрания досрочно прекратили полномочия члена Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Ивана Патлача.

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