Кандидатуру для назначения членом Избиркома Псковской области согласовали депутаты
Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания согласовали кандидатуру начальника юридического отдела муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Галины Дроздовой для назначения членом облизбиркома с правом решающего голоса.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, кандидатуру Галины Дроздовой предложило областное отделение «Всероссийского общества инвалидов». Решение о назначении депутаты примут тайным голосованием на сессии регионального парламента 27 февраля.
Вакантное место в облизбиркоме появилось после того, как депутаты Псковского областного Собрания досрочно прекратили полномочия члена Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Ивана Патлача.