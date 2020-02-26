0
19:06
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
18:12
На «твердую четверку» оценил реализацию нацпроектов в Псковской области Михаил Ведерников
17:49
Свято-Троицкий собор в Пскове оперативно отреставрируют
17:25
Михаил Ведерников: Гребная база спортшколы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте
16:52
За надругательство над флагом и гербом Псковской области предложили штрафовать
16:27
На фестивале русской музыки в Пскове выступит оркестр войск национальной гвардии России
15:30
Солдаты срочной службы начнут получать оклад в размере 2 тысячи рублей
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников верит в развитие особой экономической зоной «Моглино»

Михаил Ведерников

У особой экономической зоной «Моглино», расположенной в Псковском районе, есть будущее, необходимы лишь шаги к развитию. Об оценке текущей ситуации в ОЭЗ разговор зашел в ходе встречи убернатора Псковской области Михаила Ведерникова с журналистами, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году ОЭЗ «Моглино» заняла четвертое место по эффективности. «Несколько резидентов там ведут строительство», — отметил он. Губернатор подчеркнул, что на площадке особой экономической зоны создаются перспективные точки роста.

Михаил Ведерников отметил, что на прошлой неделе был цикл встреч в правительстве страны. По его словам, председатель правительства Михаил Мишустин уделяет осбое внимание этой теме. «Надеемся, при поддержке правительства будем двигаться и развиваться», — добавил он.

Псковская область включена в число совершивших инвестиционный прорыв регионов в 2019 года. Одной из привлекательных площадок региона в части инвестиций стала ОЭЗ «Моглино».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
26 февраля 2020
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
На «твердую четверку» оценил реализацию нацпроектов в Псковской области Михаил Ведерников
26 февраля 2020
На «твердую четверку» оценил реализацию нацпроектов в Псковской области Михаил Ведерников
Свято-Троицкий собор в Пскове оперативно отреставрируют
26 февраля 2020
Свято-Троицкий собор в Пскове оперативно отреставрируют
Михаил Ведерников: Гребная база спортшколы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте
26 февраля 2020
Михаил Ведерников: Гребная база спортшколы «Ника» в Пскове останется на прежнем месте
За надругательство над флагом и гербом Псковской области предложили штрафовать
26 февраля 2020
За надругательство над флагом и гербом Псковской области предложили штрафовать
На фестивале русской музыки в Пскове выступит оркестр войск национальной гвардии России
26 февраля 2020
На фестивале русской музыки в Пскове выступит оркестр войск национальной гвардии России
Солдаты срочной службы начнут получать оклад в размере 2 тысячи рублей
26 февраля 2020
Солдаты срочной службы начнут получать оклад в размере 2 тысячи рублей
Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков - Скангали» запускается 29 февраля
26 февраля 2020
Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков - Скангали» запускается 29 февраля 1

Идет загрузка...