Михаил Ведерников верит в развитие особой экономической зоной «Моглино»

18:10, 26 февраля 2020, ПАИ

У особой экономической зоной «Моглино», расположенной в Псковском районе, есть будущее, необходимы лишь шаги к развитию. Об оценке текущей ситуации в ОЭЗ разговор зашел в ходе встречи убернатора Псковской области Михаила Ведерникова с журналистами, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году ОЭЗ «Моглино» заняла четвертое место по эффективности. «Несколько резидентов там ведут строительство», — отметил он. Губернатор подчеркнул, что на площадке особой экономической зоны создаются перспективные точки роста.

Михаил Ведерников отметил, что на прошлой неделе был цикл встреч в правительстве страны. По его словам, председатель правительства Михаил Мишустин уделяет осбое внимание этой теме. «Надеемся, при поддержке правительства будем двигаться и развиваться», — добавил он.

Псковская область включена в число совершивших инвестиционный прорыв регионов в 2019 года. Одной из привлекательных площадок региона в части инвестиций стала ОЭЗ «Моглино».