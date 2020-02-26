Михаил Ведерников о ситуации в Островском роддоме: Поторопились с увольнением повара

19:04, 26 февраля 2020, ПАИ

Историю обеда с червями в Островском родильном доме прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, так как эта история набирала обороты в интернете, но не было внятной позиции администрации медучреждения, он призвал провести проверку более детально. «Если виновато руководство роддома, то оно будет отвечать, а если поставщики – то они», - сказал Михаил Ведерников и отметил, что увольнение повара было поспешным решением.

Губернатор также подчеркнул, что руководство роддома должно было принести свои извинения пациенткам. «Но это не значит, что комитет по здравоохранению не должен был выехать на место с привлечением СМИ. Я считаю, что нужно всё показывать как оно есть», - отметил Михаил Ведерников.

22 февраля в социальных сетях пациентка Островского родильного дома поделилась фотографиями супа с червями. Уже 25 февраля в учреждение прибыли представители комитета по здравоохранению Псковской области вместе с журналистами. Был осмотрен пищеблок, оценены условия, в которых готовят пищу для пациентов. Выяснилось, что повара отстранили от готовки еды. «Комитетом начата доскональная внеплановая проверка, проверим закупки, поставки», - заявила глава профильного ведомства Марина Гаращенко.