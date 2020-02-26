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Общество

Митрополит Тихон: Необходимо подготовить комплексный генплан развития ансамбля Псково-Печерского монастыря

В Псковской области необходимо подготовить комплексный генеральный план развития ансамбля Псково-Печерского монастыря, который будет разрабатываться с использованием архивных документов. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, где рассматривались основные направления деятельности автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

По словам владыки, в этом году запланированы подготовка проектной документации и начало реставрационных работ сразу на ряде объектов монастыря и Печерского подворья.

Кроме того, митрополит Тихон представил планы по реконструкции и других объектов культурного наследия, расположенных в Псковской области. В частности, речь шла о подготовке проектной документации по Троицкому кафедральному собору, церкви Одигитрии, Снетогорскому и Мирожскому монастырям. На ряде объектов работы по реставрации планируется начать уже в этом году. Например, по усилению фундамента Троицкого кафедрального собора.

Особое внимание губернатор и митрополит Тихон уделили планам по проведению первичных противоаварийных мероприятий, подготовке проекта по консервации объектов усадьбы графа Строганова в деревне Волышово Порховского района. Стороны договорились о создании рабочей группы, которая займется этим вопросом.

На совещании также были представлены результаты геологических исследований, а также обсуждены возможные проектировочные решения, которые могут лечь в основу работ по берегоукреплению Снетогорского, Мирожского и Псково-Печерского монастырей.

По итогам совещания Михаил Ведерников поручил подготовить подробную дорожную карту по всем объектам, на которых запланированы работы в рамках деятельности АНО. В документе должны быть прописаны четкие сроки и ответственные исполнители. 

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