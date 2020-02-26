Михаил Ведерников занял 42-е место в национальном рейтинге губернаторов

07:02, 27 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 42-е место в первом в 2020 году национальном рейтинге губернаторов. Исследование посвящено оценке деятельности глав субъектов России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре информационных коммуникаций «Рейтинг».

Псковский губернатор вошел во вторую группу рейтинга, расположившись на 42 месте, тогда как в 2019 году Михаил Ведерников был на 4 строчки ниже.

Комментируя рейтинг, член комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров отметил, что Псковская область наряду с Новгородской и Вологодской вошла в те 15 областей страны, которые наиболее динамично развиваются и успешны в области нового бизнес-строительства. Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место занял президент Татарстана Рустам Минниханов. Тройку лидеров замыкает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Объектом исследования являлись руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки охватили январь-февраль 2020 года. Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.