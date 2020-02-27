Мать и сын с пистолетом и газовым баллончиком ограбили магазин в Великолукском районе

10:44, 27 февраля 2020, ПАИ

В Великолукском районе полицией по горячим следам задержаны подозреваемые в совершении разбоя — 26 февраля около 13 часов в деревне Плаксино мужчина в маске зашел в местную точку торговли. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, у вошедшего в этот момент в руках находился предмет, похожий на пистолет и газовый баллончик.

Угрожая продавцу, он потребовал выдать ему все деньги из кассы. На тот момент там находились лишь 2 тысячи 200 рублей. «Завладев деньгами, злоумышленник скрылся на автомобиле марки «Газель», - сообщили в ведомстве.

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудникам МО МВД «Великолукский» удалось установить личность подозреваемого и его соучастника.

«Задержаны двое жителей Великих Лук. Это учащийся одного из великолукских колледжей, 2003 года рождения и его безработная мать, 1973 года рождения. Они уже дали признательные показания», - сообщили в полиции.