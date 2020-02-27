0
10:44
Мать и сын с пистолетом и газовым баллончиком ограбили магазин в Великолукском районе
11:52
Каждый четвертый ходит в масках: Вернувшаяся из Италии псковичка рассказала о коронавирусе в Европе
10:34
Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
22:54
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
18:21
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
17:38
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
14:55
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
Еще новости
Происшествия

Мать и сын с пистолетом и газовым баллончиком ограбили магазин в Великолукском районе

В Великолукском районе полицией по горячим следам задержаны подозреваемые в совершении разбоя — 26 февраля около 13 часов в деревне Плаксино мужчина в маске зашел в местную точку торговли. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, у вошедшего в этот момент в руках находился предмет, похожий на пистолет и газовый баллончик.

Угрожая продавцу, он потребовал выдать ему все деньги из кассы. На тот момент там находились лишь 2 тысячи 200 рублей. «Завладев деньгами, злоумышленник скрылся на автомобиле марки «Газель», - сообщили в ведомстве.

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудникам МО МВД «Великолукский» удалось установить личность подозреваемого и его соучастника.

«Задержаны двое жителей Великих Лук. Это учащийся одного из великолукских колледжей, 2003 года рождения и его безработная мать, 1973 года рождения. Они уже дали признательные показания», - сообщили в полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Мать и сын с пистолетом и газовым баллончиком ограбили магазин в Великолукском районе
27 февраля 2020
Мать и сын с пистолетом и газовым баллончиком ограбили магазин в Великолукском районе
Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
26 февраля 2020
Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
25 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
25 февраля 2020
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
25 февраля 2020
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
25 февраля 2020
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
25 февраля 2020
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
В Пскове получила продолжение история с «забором почета»
25 февраля 2020
В Пскове получила продолжение история с «забором почета»

Идет загрузка...