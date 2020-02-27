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Жительница Пскова предоставила личные данные «сотруднику банка» и лишилась денег

18 тысяч рублей лишилась псковичка, которая предоставила личные данные мошеннику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из банков и сообщил, что с ее карты мошенники пытаются снять денежные средства. Чтобы предотвратить незаконную операцию, он попросил назвать номер карты, код на обратной стороне и также пароль, который пришел женщине в смс-сообщении. После этого мошенник попросил стереть сообщения, в которых был указан пароль.

После совершенных действий псковичка потеряла 18 тысяч рублей с карты. За данное преступление мошеннику грозит до 6 лет лишения свободы. Прокуратура города взяла на контроль расследование уголовного дела.

Ранее 76 тысяч рублей лишился житель Пскова, желая взять кредит.

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