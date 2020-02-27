Председатель Псковского областного Собрания назвал успешной работу по реализации нацпроектов в регионе

15:56, 27 февраля 2020, ПАИ

Ход реализации национальных проектов в Псковской области обсудили 27 февраля на сессии Псковского областного Собрания депутатов. «Надо сказать, что доклад был достаточно подробный: с цифрами, показателями. И мы - депутаты, и люди хотят услышать о том, какие конкретно объекты в какой сфере строятся, где какие объекты реконструируются. Безусловно, эта информация тоже прозвучала, но нам хотелось бы услышать, какие проблемы сегодня существуют в реализации национальных проектов, каким образом учитываются ошибки прошлого года, когда мы впервые приступили к реализации этих национальных проектов, какие меры принимаются со стороны органов исполнительной власти, какую степень участия депутаты могли бы проявить для того, чтобы в 2020 году нам все выделенные средства на реализацию национальных проектов освоить, чтобы те объекты, которые мы строим были высокого качества, чтобы они строились вовремя», - прокомментировал доклад председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Он уточнил, что это важно при формировании регионального бюджета для закладывания средств в части софинансирования проектов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В целом, я считаю, что работа по реализации национальных проектов в регионе проходит успешно», - подчеркнул Аслександр Котов.

По его словам, большое значение имеет тот факт, что глава региона лично контролирует исполнения национальных проектов.

«Мы уже неоднократно обсуждали всё, что связано с реализацией. Я думаю, что в 2020 году все необходимые мероприятия будут проведены успешно», - добавил председатель регионального парламента.