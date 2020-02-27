В рамках благотворительной акции «Елка желаний» в Псковской области осуществили мечту 51 ребенка

17:24, 27 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области в рамках благотворительной акции «Елка желаний» осуществили мечту 51 ребенка. В мероприятии по итогам реализации проекта губернатор Михаил Ведерников 27 февраля выразил слова благодарности партнерам акции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В конце прошлого года впервые реализовали этот проект, благодаря которому 51 ребенок сумел осуществить свою мечту», - рассказал губернатор, отметив, что некоторые желания требовали особенной подготовки.

В четверг в рамках мероприятия были вручены сертификаты для осуществления еще нескольких желаний.

«Мне выпал шар с пожеланием Валерии Потаповой, она хотела съездить в Артек. Она уже сейчас находится там в рамках образовательной программы, но было бы справедливо если бы у нее была возможность летом съездить на Черное море», - сказал Михаил Ведерников

Еще один сертификат вручили супругам Михаилу и Елене Стрельниковым, их семья помогает родителям с особенными детьми.

«Это заслуживает особых слов благодарности», - отметил Михаил Ведерников.

Юрий и Татьяна Захаровы, воспитывающие 9 детей, получили сертификат на 10-дневный отдых на море.