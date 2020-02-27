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Общество

Отопление дали в кампус ПсковГУ

В строящийся студенческий кампус Псковского государственного университета дали отопление, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Подрядчик успешно завершил пусконаладочные работы систем отопления в блоках А и В. В настоящее время силами подрядной организации проводятся работы по регулировке и настройке системы отопления.

Под кампус ПсковГУ перестраивается здание гостиницы «Интурист». Его в 2016 году выкупило Минобрнауки России, затем правительство выделило около 450 млн рублей на реализацию проекта по созданию студенческого кампуса. Кампус будет включать в себя общежитие на 334 места, концертный зал, спортивные зоны, студенческое кафе и другие объекты.

15 февраля на строительной площадке кампуса побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он оценил ход выполнения работ, а после заявил, что подрядчик «долго раскачивается». Объект планируется сдать в третью неделю августа 2020 года.

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