Отопление дали в кампус ПсковГУ

17:38, 27 февраля 2020, ПАИ

В строящийся студенческий кампус Псковского государственного университета дали отопление, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Подрядчик успешно завершил пусконаладочные работы систем отопления в блоках А и В. В настоящее время силами подрядной организации проводятся работы по регулировке и настройке системы отопления.

Под кампус ПсковГУ перестраивается здание гостиницы «Интурист». Его в 2016 году выкупило Минобрнауки России, затем правительство выделило около 450 млн рублей на реализацию проекта по созданию студенческого кампуса. Кампус будет включать в себя общежитие на 334 места, концертный зал, спортивные зоны, студенческое кафе и другие объекты.

15 февраля на строительной площадке кампуса побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он оценил ход выполнения работ, а после заявил, что подрядчик «долго раскачивается». Объект планируется сдать в третью неделю августа 2020 года.