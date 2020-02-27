Сергей Нарышкин: Материалы проекта «Без срока давности» должны быть доступны в интернете

19:38, 27 февраля 2020, ПАИ

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин призвал систематизировать архивные документы и фотографии проекта «Без срока давности», свидетельствующие о жесткости нацистов на оккупированных советских территориях, и организовать к материалам доступ гражданам в интернете. Об этом он заявил на первом заседании комиссии Российского исторического общества (РИО) по изучению преступлений нацистов на территории Советского Союза, сообщает ТАСС.

Сергей Нарышкин отметил, что в настоящий момент идёт работа по изданию многотомного сборника документов «Без срока давности». Он обратился к представителям Федерального архивного агентства с просьбой предусмотреть доступность этих уникальных материалов в интернете. При этом он подчеркнул, что нужно сделать удобный сквозной поиск по всем источникам и перевести самые значимые из них на иностранные языки.

Он также заявил о необходимости проведения выставок на основе архивных материалов, в том числе и в регионах, которые пострадали от оккупации в годы Великой Отечественной войны.

С 14 по 15 ноября в Пскове проходила вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ней презентовали ряд рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области о преступлениях против мирного населения немецко-фашистскими захватчиками.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды. Познакомиться с рассекреченными архивными документами можно здесь>>>.

В регионе отделение Российского исторического общества возглавил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Он ранее отмечал, что материалы конференции будут переведены на иностранный язык и опубликованы.