ФОТОФАКТ: Из-за налипания снега на улице Алтаева в Пскове упало дерево

09:55, 28 февраля 2020, ПАИ

На улице Алтаева в Пскове 28 февраля произошло падение дерева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном отделе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города Пскова.

«В 9 утра произошло падение дерева на улице Алтаева,4 на внутридворовой территории. Дерево будет убрано управляющей компанией», - рассказали в информационном отделе. Ущерб транспорту или каким-либо объектам не нанесен. Людей в момент падения поблизости не было.

Из-за снегопада зафиксированы также непродолжительные отключения электричества в Пскове.

27 февраля обильные осадки в виде мокрого снега стали причиной отключения электроэнергии в населенных пунктах нескольких районов Псковской области - снег налипал на провода и под его тяжестью они рвались. Ремонтные бригады оперативно восстанавливали энергоснабжение.