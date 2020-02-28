Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области

10:39, 28 февраля 2020, ПАИ

53 бригады специалистов Псковского филиала «Россети Северо-Запад» задействованы для устранения локальных технологических нарушений на объектах электроэнергетики после обильного снегопада, который прошёл в Псковской области 27 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Из-за угрозы налипания мокрого снега на провода в этот день псковские энергетики начали работать в режиме повышенной готовности с 10:30.

По состоянию на 9:00 28 февраля основная сеть функционирует в штатном режиме. Бригады энергетиков работают в сетях 0,4 кВ по заявкам потребителей. В ночь на 28 февраля специалисты производили переключения и выделяли поврежденные участки. В настоящее время для организации временного электроснабжения потребителей задействованы 15 генераторов различной мощности.

Компания «Россети Северо-Запад» напоминает о запрете приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.