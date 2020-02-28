Бесплатно ездить в пригородных поездах смогут ветераны Псковской области до конца года

11:14, 28 февраля 2020, ПАИ

С 1 марта по 31 декабря 2020 года участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут воспользоваться бесплатным проездом в пригородном железнодорожном транспорте, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Акцию проводит АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с ветераном по безденежному проездному билету сможет также проехать один сопровождающий.

Традиционно с 1 по 15 мая в Псковской области ветераны получат возможность ездить бесплатно. Это касается проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте, за исключением такси. Этим правом смогут воспользоваться 10 тысяч 618 псковских ветеранов.

Кроме того, по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова правом бесплатного проезда в городском и междугороднем общественном транспорте с 9 апреля до конца года могут пользоваться ветераны и инвалиды войны, а также жители блокадного Ленинграда – порядка 660 человек. Для этих целей были выделены 6 млн рублей.