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Общество

Более 11 км дорог введут в эксплуатацию в Пскове в 2020 году

11,2 км автомобильных дорог введут в эксплуатацию в Пскове в 2020 году. Об этом на заседании рабочей группы при администрации области по рассмотрению вопросов достижения целей и показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сообщила заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что в этом году заключены контракты на шесть новых объектов, а также имеются три переходящих объекта, один из которых — введенная в эксплуатацию дорога на кладбище «Орлецы», а два других — перекрестки на улицах Яна Фабрициуса и Инженерной.

Елена Жгут пояснила, что завершение работ по шести основным контрактам намечено на август 2020 года. «Мы надеемся, что все будет сдано и выполнено в срок. В любом случае, мы будем прикладывать к этому все усилия», — добавила она.

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