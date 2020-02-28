Сергей Кулаков стал заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области

19:01, 28 февраля 2020, ПАИ

Сергей Кулаков стал заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области. Его кандидатуру поддержали 12 членов облизбиркома в ходе заседания 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кандидатуру Сергея Кулакова выдвинул председатель облизбиркома Игорь Сопов. От Сергея Кулакова самоотвода не поступило.

В ходе тайного голосования за кандидатуру Сергея Кулакова проголосовали 12 членов избирательной комиссии региона, против — 1.

«Я хочу выразить благодарность за оказанное доверие, — обратился к коллегам Сергей Кулаков. — Думаю, я отдам всего себя работе избиркома. И никого не подведу из членов избирательной комиссии».

«Задачи стоят большие. Надеемся на отдачу в работе», — отметил Игорь Сопов.

В начале заседания комиссии Игорь Сопов представил нового члена избирательной комиссии Псковской области — Галину Дроздову, а также поздравил члена избирательной комиссии Татьяну Лупоносову с прошедшим днем рождения.

Кроме этого, Игорь Сопов вручил благодарственное письмо губернатора Псковской области Михаила Ведерникова руководителю комитета Псковского регионального отделения политической партии «Патриоты России», члену избирательной комиссии региона Виктору Асадчему за личный вклад в развитие Псковской области.

«Вклад оценен неслучайно. Приятно, что членам комиссии вручают такие высокие награды», — добавил Игорь Сопов.