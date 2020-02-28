Проблемы маломобильных групп населения обсудили Александр Козловский и Федор Постнов

21:31, 28 февраля 2020, ПАИ

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский и депутат Псковской городской Думы Федор Постнов в ходе рабочей встречи 28 февраля обсудили проблемы маломобильных групп населения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Стороны затронули темы доступности городской среды в школах, детских садах, фельдшерско-акушерских пунктах, общественных пространствах, дорожной инфраструктуре в рамках реализации национальных проектов на территории Псковской области.

Александр Козловский обратил внимание на то, что «Единая Россия» постоянно поддерживает людей с ограниченными возможностями здоровья в том, чтобы делать окружающую городскую среду комфортнее и доступнее. «Мы хотим, чтобы особенные люди чувствовали себя хорошо там, где они живут, и не чувствовали разницу», - пояснил Александр Козловский.

В ходе сессии Псковской городской думы 27 февраля депутаты согласовали назначение Федора Постнова на должность председателя комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму в гордуме.