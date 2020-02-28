Посвященная 6-й роте выставка открылась в Пскове
Посвященная 6-й роте 76-дивизии ВДВ выставка открылась в Пскове 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Площадкой для экспозиции стало главное здание Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, расположенное по адресу: улица Некрасова, 7.
На выставке представлены вещи воина-десантника 6-й роты, Героя России Алексея Воробьева. В частности, фляга, фонарик и фотография с супругой и сыном.
Помимо прочего, посетители смогут увидеть книги, посвященные 6-роте, и другие экспонаты.
Президент России Владимир Путин в июле 2018 года подписал указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. План памятных мероприятий в регионе утвердили в феврале 2019 года.