Владимир Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

18:54, 01 марта 2020, ПАИ

Президент Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон продлевает действие программы маткапитала до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Деньги будут выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат по 466 тысяч 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 тысяч 617 рублей.

Согласно документу, срок оформления маткапитала сократится с 15 до 5 дней, а период, в течение которого семья сможет его получить, - с 30 до 10 дней.

О продлении программы маткапитала и о возможности его выплаты с рождением первого ребенка Владимир Путин говорил 15 января, выступая с посланием к Федеральному собранию.