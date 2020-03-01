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Общество

Владимир Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

Президент Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон продлевает действие программы маткапитала до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Деньги будут выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат по 466 тысяч 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 тысяч 617 рублей.

Согласно документу, срок оформления маткапитала сократится с 15 до 5 дней, а период, в течение которого семья сможет его получить, - с 30 до 10 дней.

О продлении программы маткапитала и о возможности его выплаты с рождением первого ребенка Владимир Путин говорил 15 января, выступая с посланием к Федеральному собранию.

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