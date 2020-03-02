Не представляющая опасности коробка в туалете привела к эвакуации школы в Великих Луках

11:34, 02 марта 2020, ПАИ

Причиной эвакуации учеников и преподавателей из кадетской школы № 8 в Великих Луках стала не представляющая опасности пустая коробка в туалете, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Подозрительный предмет» осмотрела кинологическая служба. В настоящее время всё здание общеобразовательного учреждения осмотрено, школьные занятия возобновлены.

Эвакуация учащихся и педагогов была произведена утром 2 марта, учебный процесс был прерван.