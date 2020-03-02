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Общество

Михаил Ведерников: Есть все основания, чтобы структура медиахолдинга Псковской области была эффективной

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с руководителем Управления информационной политики и связей с общественностью Псковского государственного университета Ириной Федоровой, в ходе которой глава региона предложил ей возглавить «Медиа-холдинг Псковской области» и поучаствовать в конкурсе на замещение должности руководителя государственного предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По мнению главы региона, Ирина Федорова обладает богатым опытом работы в медиасфере. «Работа вам знакома, средства выделяются достаточно серьезные, есть все основания, чтобы структура холдинга была эффективной», - считает губернатор. Михаил Ведерников также заметил, что в настоящее время к «Медиа-холдингу» есть несколько вопросов, связанных с организацией работы, взаимоотношениями с районными изданиями, расходованием выделяемых средств.

Ирина Федорова поблагодарила главу региона за оказанное доверие. Она предложила реализовать на базе «Медиа-холдинга Псковской области» совместный с ПсковГУ проект, в рамках которого может быть создана базовая кафедра по подготовке специалистов медиасферы, а также организована непрерывная студенческая практика. Кроме того, Ирина Федорова подчеркнула, что данный проект готовы поддержать в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

«Площадка «Медиахолдинга» даст ребятам, которые хотят реализовать себя в журналистике, возможности практического применения теоретических знаний, дальнейшего трудоустройства. Тем более, что у нас не так много журналистов в области», - ответил Михаил Ведерников, добавив, что необходимо тщательно продумать организационную модель сотрудничества «Медиа-холдинга» и ПсковГУ, которая «позволит наилучшим образом настроить данную работу».

На посту руководителя «Медиа-холдинга Псковской области» Ирина Федорова продолжит курировать информационную политику Псковского государственного университета.

Ирина Федорова родилась в апреле 1981 года. С 2003 года она занимала пост заместителя главного редактора газеты «КурьерЪ». С февраля 2012 года по апрель 2019 года работала главным редактором газет «Комсомольская правда» и «Псковская правда» «Медиа-холдинга Псковской области». Начиная с апреля 2019 года, Ирина Федорова является советником ректора по информационной политике, руководит Управлением информационной политики и связей с общественностью Псковского государственного университета.

В Государственное предприятие Псковской области «Медиа-холдинг Псковской области» входят газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда - Псков», сетевое издание «Псковское агентство информации», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача. Псков».

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