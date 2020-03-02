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Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове

С авторами проектов, признанных победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов, встретился 2 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего таких проектов одобрено 19. Суммы, которые получат НКО региона — от 300 тысяч до 7 млн рублей.

Встреча прошла в проектном офисе «Команды 2018», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Хочу сказать, что вы большие молодцы. Мы постепенно движемся к тому, чтобы получать по линии Фонда президентских грантов 100 млн рублей в год», - обратился к собравшимся глава региона.

В минувшем году в Псковской области прошла серия встреч с представителями НКО в проектном офисе «Команды 2018», в ходе которых при участии управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области проводились консультации по составлению заявок на получение грантовой поддержки.

  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова
  • Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
    Фото: Дарья Хваткова

Самый большой грант удалось получить в 2020 году региональному отделению Российского красного Креста. Проект «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям - детям войны» получит свыше 7 млн рублей из Фонда президентских грантов, общий объем вложений в реализацию превысит 10 млн рублей.

Только бюджетных средств на реализацию всех задач не хватает. Думаю, мы приняли правильное решение о создании проектного офиса, и правильно расставили акценты в работе соответствующего профильного управления. Мы и дальше будем вам помогать. Пишите и дальше интересные, яркие проекты», - добавил Михаил Ведерников.

Со списком получателей первых грантов в Псковской области в 2020 году можно познакомиться здесь >>>.

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