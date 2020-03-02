Медики рассказали о состоянии пострадавшего на пожаре в Пскове младенца

19:34, 02 марта 2020, ПАИ

«Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное», - прокомментировали Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению Псковской области состояние двухмесячной девочки, пострадавшей на пожаре 2 марта.

В здании 11а по Ольгинской набережной около обеда произошел пожар в электрощитовой на втором этаже. По данным ГУ МЧС России по Псковской области, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Из-за задымления подъезда из здания были эвакуированы 8 человек, среди них — один ребенок.

Малышке потребовалась госпитализация. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей в Детской областной больнице.