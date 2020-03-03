Главврач Центра гигиены: Клещей в Псковской области пока нет

10:51, 03 марта 2020, ПАИ

«Клещей в Псковской области пока нет», - заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации главный врач Центра гигиены и эпидемиологии по Псковской области Сергей Никифоров.

По его словам, сегодня, 3 марта, в центре как раз прошла планёрка относительно ситуации с клещами. «Насколько мне известно, в этом году пока никого не покусали», - добавил врач.

Ранее сообщалось, что первый случай укуса клеща зафиксирован в Белоруссии ещё в феврале. От насекомого пострадал ребенок в Брестской области.